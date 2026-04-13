Почему с возрастом время «ускоряется»? Ученые раскрыли механизм восприятия

Дарья Орлова
Причина оказалась в том, как мозг запоминает события.

М&C: С возрастом время идет быстрее из-за особенности работы памяти и восприятия

Ощущение того, что годы с возрастом проходят все быстрее, связано не с объективным течением времени, а с особенностями работы памяти и восприятия. К такому выводу пришел сотрудник Института пограничных областей психологии и психического здоровья Марк Виттманн. Результаты его работы опубликованы в журнале Memory&Cognition (M&C).

По словам исследователя, в детстве человек сталкивается с большим количеством новых впечатлений, которые воспринимаются ярко и надолго остаются в памяти. Многие события происходят впервые, поэтому формируют ощущение насыщенности и «растянутости» времени. Дополнительно этот эффект усиливается активным развитием мозга в раннем возрасте.

Со временем ситуация меняется. Жизнь становится более предсказуемой, а количество новых событий уменьшается. Повседневные эпизоды хуже фиксируются в памяти, из-за чего в воспоминаниях они словно «сжимаются». Именно это создает ощущение, что годы пролетают быстрее.

Исследование показало, что после 30 лет способность мозга запоминать рутинные события постепенно снижается. При этом яркие и эмоционально значимые моменты, наоборот, сохраняются достаточно хорошо, даже в пожилом возрасте. Однако именно нехватка запомнившихся деталей повседневной жизни делает прошедшие годы менее заметными.

Ученый также отметил, что распространенное объяснение через «долю прожитой жизни», согласно которому один год в детстве занимает большую часть жизненного опыта, не дает полного понимания происходящего.

Чтобы замедлить субъективное ощущение времени, специалисты рекомендуют чаще получать новые впечатления, сохранять физическую активность, поддерживать социальные контакты и регулярно нагружать мозг интеллектуальной работой. При этом важно избегать перегрузок: чрезмерная занятость может, наоборот, усиливать ощущение быстрого течения времени.

В качестве дополнительного способа сконцентрировать внимание на текущем времени исследователь советует практики осознанности, которые помогают лучше фиксировать происходящее и делают восприятие времени более «растянутым».

