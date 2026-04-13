Советский стандарт: в школы России предложили вернуть общественно полезный труд

Член ОП Павлова: в школы России следует вернуть общественно полезный труд

В России предложили восстановить советскую систему общественно полезного труда в образовательных учреждениях. Такая практика позволит привлекать школьников к работе без получения согласия от их родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена Общественной палаты РФ Ольги Павловой.

По ее словам, внедрение подобных практик станет важным этапом в воспитательном процессе современных детей. Планируется, что школьники будут самостоятельно следить за чистотой вокруг себя в течение учебного дня.

Инициатива Павловой включает в себя широкий перечень обязанностей для учащихся. В частности, предлагается вернуть дежурства, в рамках которых дети будут убирать свои парты, мыть доски и готовить учебные кабинеты к приходу следующего класса.

Кроме того, проект предусматривает уход за комнатными растениями в школе. Вне стен учреждения, учащиеся могли бы заниматься благоустройством прилегающих территорий: собирать опавшую листву, сажать цветы и деревья, а также расчищать дорожки от снега в зимний период.

«Главное, что сегодня важно учитывать: этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма», — подчеркнула Павлова.

Автор идеи убеждена, что возврат к проверенному советскому опыту поможет воспитать у подрастающего поколения чувство ответственности. Совместная деятельность должна способствовать созданию сплоченного коллектива, объединенного общими целями.

Павлова считает, что такие меры подготовят детей к взрослой жизни, привьют им необходимые бытовые навыки и научат уважать любой труд.

