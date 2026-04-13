Собянин рассказал, как Москва помогает будущим специалистам строительной отрасли

Московские власти с помощью серии городских проектов готовят кадры для строительной отрасли, начиная со школьной скамьи. Об этом сообщает Департамент градостроительной политики столицы и мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Флагманская инициатива в области архитектурного образования — фестиваль «Открытый город», который в этом году пройдет уже в 11-й раз.

С 2024 года у него появился детский трек: под руководством наставников школьники выполняют настоящие заказы — от зон отдыха до медиатек в собственных школах. Ребята проходят полный цикл: от идеи до защиты проектов на престижных площадках вроде Гостиного двора.

Один из ярких примеров — коворкинг «В облаках». Это трансформируемое пространство, которое может быть классом, местом для игр или тихой зоны с «качелями для интровертов» и подвесными светильниками.

Для студентов фестиваль объединяет 20 московских вузов, включая МАРХИ, МГСУ, Школу дизайна РАНХиГС и МГТУ им. Баумана. Лучшие работы выставляют в Музее архитектуры имени Щусева. Среди них — «Световая инклюзия»: решения, которые делают вечерний город комфортнее и безопаснее для людей с особенностями здоровья.

Практика — еще один важный этап. Департамент городского имущества заключил договоры с 23 вузами: только в прошлом учебном году там прошли практику 270 студентов. А «МосгорБТИ» принимает будущих специалистов по землеустройству, геодезии и архитектуре.

Для тех, кто готов к полноценной работе, в прошлом году запустили проект «Открытый отбор». Это конкурс для выпускников, студентов, специалистов и даже слушателей колледжей. Три этапа: видеовизитка, онлайн-курс и решение реальных задач перед экспертным жюри.

