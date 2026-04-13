В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

В прибрежных водах Малайзии задержаны два танкера, на которых находились российские граждане. Об этом сообщает агентство Bernama со ссылкой на местное Агентство по обеспечению соблюдения морского права (MMEA).

Инцидент произошел в районе Баган-Аджам (штат Пинанг) — суда попали в поле зрения силовиков из-за подозрений, что они осуществляли сцепку друг с другом без нужного для этого разрешения. По оценке ведомства, общий объем изъятого с танкеров топлива составил порядка 800 тысяч литров.

В результате операции задержаны граждане России, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Индонезии — всего 22 члена экипажа.

Информация о том, сколько именно граждан РФ находится на борту и предъявлены ли им какие-либо обвинения, на данный момент не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония, напротив, отказалась задерживать суда, где находились граждане из России. Государство принядло такое решение из-за рисков военного ответа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.