В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

Элина Битюцкая
У судов изъяли около 800 тысяч литров топлива из-за подозрений в незаконной сцепке.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

В прибрежных водах Малайзии задержаны два танкера, на которых находились российские граждане. Об этом сообщает агентство Bernama со ссылкой на местное Агентство по обеспечению соблюдения морского права (MMEA).

Инцидент произошел в районе Баган-Аджам (штат Пинанг) — суда попали в поле зрения силовиков из-за подозрений, что они осуществляли сцепку друг с другом без нужного для этого разрешения. По оценке ведомства, общий объем изъятого с танкеров топлива составил порядка 800 тысяч литров.

В результате операции задержаны граждане России, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Индонезии — всего 22 члена экипажа.

Информация о том, сколько именно граждан РФ находится на борту и предъявлены ли им какие-либо обвинения, на данный момент не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония, напротив, отказалась задерживать суда, где находились граждане из России. Государство принядло такое решение из-за рисков военного ответа.

Последние новости

11:50
«Все изменилось»: американский певец Джо Линн Тернер о России спустя 37 лет
11:45
«Чудовищные заявления и шаги»: Захарова об отношении Франции к России
11:42
Искали пять лет: Супермодель Ирина Шейк оказалась должна приставам
11:38
«Болезненный результат»: Виктор Орбан признал поражение на выборах
11:33
Собянин: открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых
11:29
Заметили в последний момент: пешеходы чудом спаслись от наезда автомобилей

Сейчас читают

Мальчишник обернулся трагедией: жених случайно застрелил друга
Ребенок оказался под лавиной в Дагестане: начата спасательная операция
Сезонная ловушка: рыбаки рискуют попасть на крупный штраф и тюремный срок
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео