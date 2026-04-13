Растительный коктейль: ученые нашли способ ускорить протрезвление

Диана Кулманакова
Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

F&F: цитрусовый уксус и экстракт плодов ускоряет переработку алкоголя

Южнокорейские ученые разработали натуральное средство на основе цитрусового уксуса и растительного экстракта, которое значительно ускоряет процесс выведения алкоголя из организма. Напиток также минимизирует вред для внутренних органов. Работа опубликована в журнале Food & Function.

Исследователи установили, что комбинация уксуса из японского мандарина (Citrus unshiu) и вытяжки из плодов конфетного дерева (Hovenia dulcis) эффективно борется с последствиями интоксикации.

В ходе экспериментов на грызунах было доказано, что данная смесь снижает концентрацию этанола. Она также способствует быстрому расщеплению ацетальдегида — крайне ядовитого продукта распада спирта, который вызывает основные симптомы похмелья.

Тестирование препарата продолжилось в рамках клинического испытания с участием 30 добровольцев. Результаты подтвердили данные, полученные в ходе проверки на животных. У людей, принимавших растительный состав, уровень алкоголя в крови падал заметно быстрее, чем у группы, получавшей плацебо.

Авторы научной работы пояснили, что активные компоненты смеси стимулируют работу ферментов, отвечающих за метаболизм спиртного, и обладают мощным антиоксидантным эффектом.

Помимо ускоренного протрезвления, средство продемонстрировало способность защищать ткани печени от структурных повреждений и нормализовать уровень липидов при регулярном воздействии этанола.

Несмотря на воодушевляющие показатели, специалисты подчеркивают необходимость проведения более масштабных исследований для окончательного подтверждения эффективности напитка.

