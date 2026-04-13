В Барнауле появится новый асфальтобетонный завод

Андрей Черненко
В Барнауле начался монтаж асфальтобетонного завода

Фото: "СПК Ресурс"

В Барнауле начался монтаж асфальтобетонного завода SANY 3000 C8 производительностью 240 т/ч. Проект реализует компания «СПК Ресурс» — официальный представитель SANY в России.

Новые мощности нужны «Новосибирскавтодору» для выполнения дорожных работ в Алтайском крае. Запуск завода позволит своевременно закрыть потребность в объемах производства и выполнить работы в установленные сроки, подчеркнули в «СПК Ресурс».

Завод будет поставлен в максимальной комплектации — его оснастят семью расширенными питателями, грохотом на шесть фракций и дополнительными битумными емкостями. Такая конфигурация позволит обеспечить стабильную работу предприятия и необходимую гибкость при выпуске асфальтобетонной смеси, отметили в компании.

«СПК Ресурс» обеспечит комплексное сопровождение проекта на этапах монтажа, пусконаладки и ввода завода в эксплуатацию. «Компания выступает не только поставщиком оборудования, но и инженерным партнером, который сопровождает проект до ввода завода в эксплуатацию и адаптации решения к российским условиям работы», — рассказали в «СПК Ресурс».

