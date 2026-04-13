Планета или нет: какой статус у Плутона на самом деле

ТАСС: Плутон соответствует одному из ключевых критериев, предъявляемых к планете

Плутон продолжает соответствовать одному из ключевых критериев, предъявляемых к планетам. Об этом сообщил директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в беседе с ТАСС.

Согласно мнению руководителя научного учреждения, небесное тело сохраняет важные характеристики, необходимые для его классификации как планеты.

«В этом смысле Плутон не перестал отвечать одному из основных требований планеты, чтобы он летал по своей орбите, условно говоря, один, чтобы он очистил территорию около своей орбиты от других тел», — отметил Петрукович.

Специалист обратил внимание на динамику движения объекта и его взаимодействие с окружающим пространством. Это является предметом постоянных дискуссий у астрономов.

По словам Петруковича, таких «мини-планет» как Плутон постепенно нашлось довольно много. Однако они находятся дальше и их сложнее зафиксировать.

Современная классификация Международного астрономического союза устанавливает три жестких правила для признания объекта планетой. Во-первых, небесное тело должно вращаться строго вокруг Солнца и не являться чьим-либо спутником. Во-вторых, его масса должна быть достаточной, чтобы под воздействием гравитации принять форму шара. В-третьих, объект обязан полностью очистить окрестности своего пути от других космических тел. В этом случае планета может сделать их спутниками.

Именно из-за несоответствия последнему пункту Плутон в 2006 году лишили статуса девятой планеты, переместив в категорию карликовых объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.