Ушел из дома и пропал: тело 66-летнего журналиста обнаружили в реке Вага

Тело журналиста Владимира Басова обнаружили в реке Вага в Вологодской области

В Вологодской области завершены поиски корреспондента районной газеты «Верховажский вестник» Владимира Басова. Его тело обнаружили 12 апреля в реке Вага у деревни Абакумовская. Об этом сообщает редакция издания.

«С прискорбием сообщаем, что наш коллега, корреспондент „Верховажского вестника“ Владимир Викторович Басов погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», — написали в социальных сетях районной газеты.

На момент гибели журналисту было 66 лет, более трех десятилетий он посвятил работе в районной прессе.

По имеющимся данным, в последний раз Басов выходил на связь в ночь с 5 на 6 апреля. Он покинул дом, оставив мобильный телефон, после чего его местонахождение оставалось неизвестным. Сразу после исчезновения были организованы поисковые мероприятия.

В ходе проверки записей с камер видеонаблюдения, установленных на территории Верховажской средней школы, установлено, что утром 6 апреля мужчина направился в сторону школьного стадиона. Основные поисковые работы сосредоточили в этом районе. Позднее на берегу реки обнаружили следы обуви и поврежденную ветку кустарника, а затем в воде нашли сапог, принадлежавший пропавшему. Эти обстоятельства позволили предположить, что корреспондент умер в водоеме. Впоследствии эта информация подтвердилась.

Владимир Басов работал в журналистике с 1981 года. Сначала он был корреспондентом районной газеты «Путь к коммунизму», где трудился до 1990 года. В 2000 году он вернулся в профессию, начав работу в «Верховажском вестнике», где оставался до последнего времени. В издании он освещал вопросы экономики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта, а также вел тематическую страницу «Субботний привал», посвященную охоте и рыбалке.

Басов являлся членом Союза журналистов России с 2003 года, был отмечен дипломом областного конкурса имени В. А. Гиляровского в номинации «Репортаж года» в 2015 году.

