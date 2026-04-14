Звезды в вашем саду: когда и как сеять астры

Садовод Самойлова: астры нужно сеять с 1 по 10 мая

Чтобы получить крепкую рассаду астр и наслаждаться цветением на месяц раньше, высевать семена лучше всего в первой декаде мая. Об этом сообщила садовод-блогер Светлана Самойлова в беседе с URA.RU.

«Высаживая рассаду в положенный срок и обеспечивая ей питательный грунт с дальнейшим питанием, мы получим цветение на месяц раньше, что будет идеально», — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что астры плохо переносят недостаток проветривания и домашние условия. Зато при посеве в теплицу они демонстрируют быстрый рост.

Для садоводов в северной климатической зоне Самойлова советует сеять с 1 по 10 мая. К 25 мая, если нет угрозы заморозков, у растений сформируется от четырех до пяти полноценных листьев, и их можно пересаживать на клумбы.

Садовод поделилась собственной схемой посадки.

«Размечаю лунки, делаю теплую органическую грядку, а между будущими огурцами — бороздки для астры, капусты и циннии. Северная грядка 4/1 м, по бокам два куста огурцов с отступлением от бортов около 20 см и еще одна между ними, шириной ямки около 20 см», — рассказывает она.

Между ямками нужно делать бороздки глубиной от одного до полутора сантиметров с интервалом от пяти до семи сантиметров. При использовании пленки для прогрева почвы расстояние между бороздами увеличивают до десяти сантиметров. Перед заморозками грядку можно укрыть дугами с нетканым материалом.

Что касается почвы, астрам нужна легкая, рыхлая, нейтральная. Эксперт советует компост, золу, костную и рыбную муку, комплексное минеральное удобрение. Высаживать цветы лучше на солнечных местах — в тени они будут болеть. Пересадку проводят в пасмурную погоду или вечером, после чего на неделю укрывают рассаду от яркого солнца. Полив — через день.

Через полторы недели после высадки начинают подкормки: сначала раствором настоя травы или навоза (интервал от одной до двух недель), затем гуматом калия. В период цветения подкормки прекращают.

Для профилактики фузариоза и подсыхания листьев с июля каждые две недели обрабатывают растения противогрибковым раствором.

