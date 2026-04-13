Обычный овощ оказался мощным средством против диабета и холестерина

|
Дарья Орлова
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: брокколи оказались мощным средством против диабета и холестерина

Брокколи способствует эффективному снижению уровня сахара в крови и нормализации холестерина. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на исследование.

Специалисты отметили, что овощ, который часто недооценивают из-за специфического вкуса, богат клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, помогающими бороться с внутренними воспалениями.

Исследования подтверждают, что содержащееся в брокколи вещество сульфорафан способно существенно уменьшить показатели глюкозы у пациентов с диабетом второго типа. Это происходит благодаря защите клеток поджелудочной железы и снижению резистентности к инсулину.

Помимо борьбы с диабетом, регулярное включение брокколи в рацион помогает укрепить иммунитет и поддержать артериальное давление в норме. Этому способствует высокое содержание калия и витаминов С и К.

Клетчатка в составе овоща замедляет всасывание сахара, предотвращая его резкие скачки в кровотоке. Это особенно важно для профилактики таких осложнений, как диабетическая нейропатия и ретинопатия.

Высокая концентрация антиоксидантов защищает сосуды от окислительного повреждения, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, часто сопутствующих повышенному уровню сахара.

Особое внимание эксперты уделяют способу приготовления продукта, так как термическая обработка может разрушить полезные элементы. Для достижения максимального лечебного эффекта брокколи рекомендуют употреблять в сыром виде или готовить на пару в течение короткого времени.

«Лук, чеснок и крестоцветные, включая брокколи и капусту, являются хорошими источниками сульфорафана — полезного химического вещества, которое, как было доказано, помогает сохранять здоровье, улучшая контроль глюкозы, уровень холестерина и даже борясь с раковыми клетками», — отметил профессор Тим Спектор.

Ученый советует нарезать овощ и подождать десять минут перед готовкой, чтобы активировать важные ферменты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
