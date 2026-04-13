«Граф Орлов, у нас фиксированные суммы»: как спастись от навязчивых аниматоров в Петербурге

Вместе с потеплением на улицах Петербурга появились аниматоры. На центральные площади и проспекты возвращаются многочисленные монархи и их приближенные. Переодетые в исторических персонажей артисты фотографируются с прохожими, а потом требуют за это деньги — часто в грубой форме.

В заксобрании уже предлагали штрафовать слишком навязчивых аниматоров. Об инициативе заговорили и вновь. О «царском разводе» и как не стать его жертвой — в репортаже корреспондента «Известий» Анастасии Курочкиной.

— У нас ценнички стандартные: взрослые — тысяча, детские — 500, — сказал один из аниматоров.

— Просто отблагодарите, сколько не жалко, артистов, — отметил другой.

— Граф Орлов, вас что-то понесло, у нас фиксированные суммы есть.

Только после того, как фото уже сделано, граф Орлов вдруг переходит на деловой тон и диктует расценки. Неаристократично торгуется, как на базаре.

Это центр Петербурга, Дворцовая площадь. Схема уже знакомая каждому петербуржцу. Ряженые Петры I и Екатерины Великие ловко хватают под руку и настаивают на совместном памятном фото. Ни слова о возмездном оказании услуг. После съемки гостеприимство и радушие как рукой снимает. Либо плати, либо удаляй фото.

С теми, кто отказывается платить доблестные гвардейцы и императоры готовы рьяно ругаться.

«Я к ним близко не подхожу, они обычно такие заманивают, давайте сфотографируемся, а потом говорят — с вас две тысячи. Ну и не отпускают, пока вы не заплатите, не переведете. Нужно быть либо очень напористым, чтобы не отказаться и уйти, не платить, либо заплатить и уйти», — рассказала местная жительница Дарья.

Гости Петербурга об уловках ряженых не знают, как реагировать в таких ситуация — тем более. Многие, боясь проблем, выкладывают крупные суммы. Впечатление о культурной столицы такие вымогатели серьезно портят.

Аниматоры, в свою очередь, тактику не меняют. Их настойчивость объясняется не только личной бестактностью, но и сдельной заработной платой. Причем, как правило, костюмированные персонажи сами являются заложниками масштабной бизнес-схемы. Попадаются на заманчивые вакансии с хорошими обещаниями.

«Вакансий уличных аниматора на сервисах по подбору персонала не так много, но не те, что нам попались, звучат очень заманчиво. Вот, например, аниматор с заработной платой от 90 до 170 тысяч рублей в месяц. Основная задача — предоставлять фотоуслуги гостям и жителям города, костюмы предоставляют, ежедневные выплаты от пяти до десяти тысяч рублей. И опыт не обязателен, всему научат», — отметила корреспондент.

На деле аниматор получает небольшую фиксированную ставку, остальной доход — с заработанного на прохожих. Себе можно взять только половину остальное — организаторам схемы. Рассказывают об этом уже на собеседовании.

— Вы получаете полторы тысячи за выходы плюс 50% от общей кассы. Полторы тысячи вы отработали пять дней, и 7500 получили.

— А это как-то официально?

— Конечно, неофициально, девушка, ну что вы надеетесь?

Чтобы получить обещанные миллионы, аниматорам и приходится агрессивно навязывать свои услуги. Чтобы не поддерживать этот сомнительный бизнес, лучше даже не ввязываться в диалог с ряженными.

«В противном случае вы совершенно вправе отказаться оплачивать это вообще, сообщив им о том, что они могут обратиться в суд. Сообщите ваши паспортные данные, адрес регистрации и предложите этим аниматорам обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за договор возмездного оказания услуг», — объяснил адвокат Илья Пакконен.

Перед началом очередного туристического сезона идея закона о запрете навязывания подобного рода фотоуслуг на улицах города актуальна как никогда. Но пока подобного запрета нет, а иметь такую фотографию все же хочется, юристы советуют на всякий случай заранее спрашивать про стоимость услуг, а если фото уже сделано — договариваться. Например, предложить аниматору не его цену, а среднюю по рынку.

