Болезненная худоба: поклонников напугал внешний вид Регины Дубовицкой

Юмористка Елена Воробей навестила телеведущую на Пасху и показала ее фото в соцсетях.

Внешний вид 82-летней Дубовицкой напугал фанатов

Фото: Instagram*/vorobei_elena

В Сети обсуждают фото 82-летней Регины Дубовицкой

Легендарная ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая сильно похудела, что вызвало тревогу у поклонников. Юмористка Елена Воробей, опубликовала совместный снимок с Дубовицкой в соцсети.

Воробей приехала к 82-летней ведущей в гости накануне Пасхи.

«Приехали в гости к «крестной маме олдскульного» юмора всея Руси Регине Игоревне Дубовицкой. Привезли все в соответствии с актуальными праздниками: кошерную мацу, пасхальный кулич, кагор и торт «Прага», — подписала она совместный снимок.

Подписчики и поклонники обратили внимание на болезненную худобу телеведущей. На фото Дубовицкая предстала с естественной сединой и без макияжа, в темной рубашке.

Накануне Нового года к ней заезжал юморист Сергей Дроботенко, а несколькими месяцами ранее она встречалась с другими коллегами по «Аншлагу». Уже тогда знаменитость выглядела изможденной, однако сама она опровергала слухи о проблемах со здоровьем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Последние новости

19:45
Незаменимые помощники: почему пауков в доме лучше не убивать
19:30
Клубника против рака: как ягоды помогают бороться с онкологией
19:30
Исчезла в море: полиция арестовала мужчину, чья жена якобы выпала за борт лодки
19:15
Папа за решеткой, мама тяжело больна: какая судьба ждет детей Чекалиных
19:15
Победа над вздутием: как избавиться от метеоризма без лекарств
19:05
Как в «Пункте назначения»: 12-летнего мальчика затянуло в фильтр джакузи

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
«Будет апелляция»: семья Артема Чекалина не согласна с приговором
Взяли под стражу в зале суда: Артему Чекалину вынесли приговор по делу о выводе денег за рубеж
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео