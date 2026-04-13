«Россети» инвестируют 9 млрд рублей в сети Тульской области в 2026 году

Андрей Черненко
Акцент будет сделан на развитии промышленного потенциала региона и социальной сферы

Инвестиционные проекты в Тульской области в 2026 году

Фото: ПАО "Россети"

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава Группы «Россети» Андрей Рюмин обсудили на рабочей встрече реализацию ключевых инвестиционных проектов в регионе. Об этом сообщила пресс-служба «Россетей».

«Сегодня мы обсудили реализацию инвестиционных проектов. Особое внимание уделили электроснабжению нового жилья, а также предприятий, в том числе строящихся в особой экономической зоне. „Россети“ уделяют большое внимание модернизации и развитию сети Тульской области. Для нас в числе приоритетных являются вопросы обеспечения надежности электроснабжения потребителей региона и возможности дальнейшего развития всех сфер, для которых требуются дополнительные мощности», — отметил Дмитрий Миляев.

«В Тульской области сосредоточен значительный промышленный потенциал, и мы всегда планируем развитие сетей с учетом этих особенностей. Здесь очень важно взаимодействие с руководством региона и согласованная работа. В 2026 году направим на инвестиции около девяти млрд рублей. Завершим несколько крупных проектов, включая реконструкцию магистральной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией научно-производственный кластер в Новомосковске», — сказал Андрей Рюмин.

Основным направлением остается обеспечение электроснабжения новых жилых комплексов и промышленных объектов. В 2025 году к сетям подключено около четырех тыс. домов, 15 медицинских учреждений, а также более 100 производственных и агропромышленных площадок. Также прорабатываются проекты для электроснабжения микрорайона «Новая Тула» и повышения надежности сетей в Ясногорском районе.

