Трагедия в лесу: турист уснул в палатке и умер при загадочных обстоятельствах

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

В группе с ним было еще два человека.

Смерть в туристической группе во время похода в лесу

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Arendt; 5-tv.ru

Bild: турист уснул в палатке и умер при загадочных обстоятельствах

В Дании 24-летний путешественник из Германии скоропостижно скончался во время ночевки в лесном массиве. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Августенборг, где группа молодых людей из трех человек решила разбить палаточный лагерь.

Товарищи погибшего обнаружили его тело утром, когда поняли, что их друг не проснулся и не подает признаков жизни. После этого они незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов на место происшествия.

Прибывшие к месту трагедии криминалисты и медицинские эксперты в течение нескольких часов детально изучали территорию лагеря и осматривали тело молодого человека.

По предварительным данным, первичный осмотр не выявил никаких следов физического воздействия, травм или признаков насильственной смерти. Мужчина просто перестал дышать во сне.

«Причина смерти неясна», — прокомментировал ситуацию официальный представитель полицейского управления.

В настоящий момент сотрудники полиции продолжают расследование и ожидают официальных результатов патологоанатомического вскрытия. Оно должно пролить свет на обстоятельства случившегося.

