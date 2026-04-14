Разгоняем желчь: реабилитолог дала простые советы по борьбе с весенней хандрой

Реабилитолог Коновалова: контроль мыслей и желчегонный массаж вернут бодрость

Специальный массаж перед приемом пищи, забота о душевном равновесии, качественный сон и смехотерапия — эти простые и доступные каждому методы помогают избавиться от весенней хандры и ощущения бессилия. Об этом журналистам издания aif.ru рассказала врач-реабилитолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова.

Ощущение, что зима забрала все силы, преследует многих. Весной действительно учащаются случаи аллергических заболеваний, патологий желудочно-кишечного тракта, инфекционных процессов и психических расстройств. Все из-за авитаминоза и дефицита солнечной энергии, отвечающей за синтез витамина D и регуляцию активности мозга. В итоге основным фактором «весенних обострений» становится изменение нервной возбудимости.

По мнению Коноваловой, ответы кроются в хрономедицине, исследующей закономерности здоровья по сезонам и суточным ритмам организма. Налаживание ритмов и есть восстановление. И первым делом врач рекомендует избавляться от разрушительных мыслей — обид, ревности, зависти. Важно не только контролировать себя, но и фильтровать окружение, избегая токсичных собеседников.

Массаж активирует зоны желчного пузыря и печени на теле. Прорабатывайте височные зоны, смещая сухожильный шлем, отстукивайте наружную поверхность бедра, голени сверху вниз перед каждым приемом пищи. Разминайте болезненные точки на стопе в промежутках между первой и второй, четвертой и пятой плюсневыми костями. Если нет желчекаменной болезни, можно также заводить пальцы под правое подреберье и вычерпывающими движениями подталкивать желчь к средней линии живота перед каждым приемом пищи.

Эксперт посоветовала больше двигаться, танцевать, работать руками (мыть, стирать или колоть дрова, например). Следите за сном — ложитесь до 22:30, чтобы отдых совпадал с суточным ритмом работы желчного пузыря и печени. И побольше смейтесь! Врач даже прописала норму в 17 актов в день (минимум). Смех заставляет содрогаться грудобрюшную диафрагму, что важно для гормонального здоровья. А еще лучше — влюбитесь!

Ранее 5-tv.ru выяснял, из-за чего возникает нервный тик, и в каких случаях он может стать сигналом развития глазных патологий.

