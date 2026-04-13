Организм бьет тревогу: почему дергается глаз и когда нужно срочно идти к врачу

Бессонная ночь перед компьютером или запитый убойной дозой американо тяжелый день приводит к глазному тику. Дело привычное, но ведь это же подергивание века — частый признак, например, развития блефароспазма или гемифациального спазма.

Когда восьмичасовой сон не сможет вылечить и стоит действовать иначе, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA Казанцев Антон Дмитриевич.

Из-за чего дергается глаз

«Очень часто пациенты обращаются к нам и приходят в офтальмологические клиники именно с этим вопросом. Зачастую они имеют в виду так называемые фасцилляции. Это небольшие подергивания в области глаз — мы видим незначительный тик, присутствующий либо внутрикожно, либо подкожно», — объяснил врач-офтальмолог.

Большинство причин глазного тика — следствие неврологической симптоматики:

Психоэмоциональные потрясения;

Стресс;

Недосып;

Резкое усиление физической активности и чрезмерные нагрузки;

Чрезмерная нагрузка на глаза;

Длительная концентрация внимания и умственное переутомление.

В большинстве случаев глаз перестает дергаться после коррекции образа жизни, но бывает, что проблема кроется в авитаминозе и дефицитах.

Магний играет важную роль в передаче нервных импульсов и расслаблении мышц. Его недостаток может приводить к мышечным спазмам и подергиваниями. Витамины B6 и B12 также необходимы для нормальной работы нервной системы.

«Мы всегда таким пациентам советуем немножко пересмотреть свой подход к организации труда, обратиться к смежным специалистам, чтобы снизить уровень стресса», — добавил Казанцев.

Когда из-за подергивания глаз стоит обращаться к врачу

В некоторых случаях подергивание глаз может указывать на более серьезные проблемы. Важно обратиться к офтальмологу, если тик:

Появился внезапно и сохраняется длительное время;

Усиливается со временем;

Сопровождается другими симптомами (например, покраснением глаз, болью, нарушением координации, ухудшением зрения);

Возникает регулярно без явных причин;

Проявился после травмы головы;

Развился у ребенка внезапно (возможно, это инфекционная причина — PANDAS-синдром).

Врач проведет обследование, чтобы исключить патологии глаз. Если проблема не связана с органами зрения, пациента направляют к неврологу для углубленной диагностики и выявления возможных сопутствующих заболеваний.

Среди них:

Синдром Туретта — хроническое неврологическое расстройство, которое обычно проявляется в детском возрасте;

Гемифациальный спазм — состояние, при котором происходит непроизвольное сокращение мышц одной половины лица. Чаще всего возникает из-за сдавления лицевого нерва. Начинается с подергивания века, затем может распространиться на всю половину лица;

Блефароспазм — двустороннее непроизвольное сокращение круговых мышц глаз. В тяжелых случаях может приводить к функциональной слепоте из-за невозможности открыть глаза.

Гемифациальный спазм, помимо консультации невролога, требует также проведение МРТ головного мозга для исключения опухолей или сосудистых аномалий. Блефароспазмом тоже стоит исключить как можно быстрее. При этом диагнозе нужны инъекции ботулотоксина.

Как предотвратить подергивание глаз

Продолжительный контакт с девайсами приводит к повышенному напряжению мышц глаза. Речь о работе перед монитором, долгом просмотре телевизора и постоянном использовании смартфонов.

Чтобы снизить вероятность возникновения подергивания глаз, важно:

Соблюдать режим сна (отдыхать не менее семи–девяти часов в сутки);

Делать перерывы при длительной работе за компьютером или чтении;

Контролировать уровень стресса с помощью медитации, йоги или других расслабляющих практик;

Следить за балансом витаминов и минералов в питании.

Обогатить рацион продуктами, богатыми магнием и витаминами группы B, поможет употребление орехов, бананов, темной листовой зелени и цельнозерновых продуктов.

Еще стоит избегать чрезмерного употребления кофеина и алкоголя, так как они могут провоцировать нервное возбуждение и тремор — из-за всего этого глаз тоже может дергаться.

Какие еще глазные проблемы можно выявить дома

Базовую проверку зрения можно организовать бесплатно и в домашних условиях. А еще существуют упражнения, которые помогут заметить развитие патологий на ранних стадиях.

Ухудшение зрения на одном глазу

Заметить ухудшение зрения на одном глазу, когда постоянно смотришь двумя, сложно. Из-за этого пациенты порой обращаются к врачу слишком поздно.

«Поэтому не забывайте закрывать периодически глаза и проверять зрение каждым глазом по отдельности», — подсказал врач-офтальмолог.

Потеря способности глаз фокусироваться

Острота зрения и способность глаза фокусироваться вблизи и вдали тоже легко тестируется дома, для этого есть специальное упражнение.

Для выполнения проверки необходимо:

Нанести на оконное стекло метку диаметром до одного сантиметра;

Встать напротив окна;

Попеременно фокусировать взгляд то на этой метке, то на далеких объектах за окном.

«Это упражнение поможет сохранить аккомодационный резерв глаза», — отметил Казанцев.

Также тест способствует расслаблению цилиарной мышцы, отвечающей за фокусировку, и помогает избежать ее перегрузки.

Проблемы с сетчаткой

Для домашней диагностики заболеваний сетчатки применяют тест Амслера.

Для этого нужно подготовить белый бумажный квадрат, на котором провести или напечатать мелкую черную сетку, а также в центре нарисовать небольшую метку. Порядок проведения проверки следующий:

Сетку располагают на расстоянии около 30 см от глаз (на уровне чтения);

Взгляд фиксируют на центральной метке;

Оценивают, выглядят ли линии сетки ровными и прямыми, нет ли искажений, выпуклостей или «выпавших» участков;

Если линии кажутся неровными, волнистыми или некоторые квадраты сетки не видны, это может указывать на патологию сетчатки.

«В этом случае вам необходимо обязательно в срочном порядке обратиться к офтальмологу. Мы на приеме уже обследуем вашу сетчатку, сделаем компьютерную томографию и определим, есть ли какие-то патологии со стороны сетчатки или других структур органа зрения», — подчеркнул врач.

Как предотвратить развитие глазных болезней

Некоторые признаки могут свидетельствовать о развитии заболеваний глаз — если вовремя их заметить, можно избежать, например, появление «ложной близорукости» или синдрома сухого глаза.

Синдром сухого глаза

Если после пробуждения все видится размытым, но зрение становится четким после моргания или небольшой активности, это может быть признаком синдрома сухого глаза.

Особенно часто проблема возникает зимой из‑за работы отопительных приборов, которые сушат воздух. В легкой форме состояние корректируется увлажняющими каплями — их еще называют заменителями слезы.

Привычно-избыточное напряжение аккомодации

Долгое чтение, работа с документами или использование гаджетов может привести к снижению зрения из-за длительной работы перед экраном. Тогда развивается ПИНА — привычно-избыточное напряжение аккомодации или «ложная близорукость».

Такое состояние возникает из‑за гипертонуса цилиарной мышцы — она «зажимается» и не может расслабиться, подобно скелетной мышце после интенсивной нагрузки.

Чтобы предотвратить развитие ПИНА и снизить нагрузку на глаза, следует соблюдать правила гигиены зрения: