Архитектура вместо азарта: зумеры открыли для себя инвестиции, но совершают ошибки

Инвестор Домбровский: Зумерам нужно учиться системно управлять капиталом

На финансовый рынок вышло поколение зумеров-инвесторов, чье мировоззрение сформировано в эпоху цифровых активов, финансовых советов из соцсетей и мгновенного доступа к торгам через мобильные приложения. Но за внешней легкостью и доступностью инструментов скрывается фундаментальная ловушка: эмоциональный подход и отсутствие системы ведут к долгосрочному проигрышу рынку. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru озвучил эксперт по инвестированию Дмитрий Домбровский.

«Они предпочитают достаточно неконсервативные инструменты. То есть даже золото они предпочитают покупать через токенизированные истории. Это централизованные финансы, это покупка криптовалют, в лучшем случае это покупка каких-то отдельных акций… Желание заработать быстро играет с ними злую шутку», — отметил он.

Однако реальное благосостояние строится на принципах, которые Домбровский называет архитектурой капитала. Зумеры часто становятся жертвами страха упущенной выгоды (FOMO. — Прим. ред.), поэтому и вступают в активы на пике их стоимости. Но на этом пике обычно спекулятивный приток частных лиц достигает максимума, что сигнализирует о скорой коррекции.

Наслушавшись блогеров, зумеры начинают верить в возможность угадать следующую звездную акцию. Увы, статистика беспощадна, и даже финансовые директора крупнейших корпораций не обладают прогностическим даром — корреляция между их ожиданиями и реальностью стремится к нулю. На их фоне амбиции молодых частных инвесторов выглядят как слепая вера в чудо.

«Угадать отдельный класс или отдельную акцию — это практически невозможно. Тому есть целая масса достаточно объемных, обширных исследований, которые говорят о том, что спекулянтов, которые зарабатывают систематически, их не более 1%. Попасть в их число очень сложно, отдельную акцию угадать практически невозможно», — говорит эксперт.

Правильный путь, по мнению Домбровского, — не искать иголку в стоге сена, а покупать весь стог, забирая фундаментальную доходность класса активов. Портфель должен быть спроектирован, как устойчивое здание, а потому диверсификацию нужно строить с учетом классов активов, эмитентов, валют, географии и инфраструктуры (Счета у разных брокеров и контрагентов. — Прим. ред.).

«Три кита правильного инвестирования для всех и для зумеров в том числе: правильный баланс активов — раз, инвестировать внутри класса так, чтобы забрать доходность, которую дает этот класс активов. И дальше управлять портфелем по принципам Smart Money, то есть не покупать вдогонку, не продавать вдогонку, а делать все действия на упреждение, находя качественные активы», — подчеркнул Домбровский.

Smart Money — это не сверхспособности, а железная дисциплина, утверждает эксперт. Умные деньги фиксируют прибыль, когда толпа стоит в очередях за золотом, и наращивают позиции в облигациях федерального займа (ОФЗ), когда их цена падает до 50–60% от номинала.

Зумерам сегодня открыты инструменты, которые прежде были доступны только крупному капиталу, а также методы налоговой экономии в сочетании со льготами на долгосрочное владение (ЛДВ). Все это может многократно увеличить капитал в перспективе. И в конце концов нельзя забывать, что рынок — это механизм перераспределения денег от нетерпеливых к терпеливым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ставках на войну — кто зарабатывает миллионы на конфликте США и Ирана?

