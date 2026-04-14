В США просят Овечкина остаться

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» просят Алексанра Овечкина остаться еще на год в Америке. Легендарный хоккеист провел свой последний в этом сезоне домашний матч в НХЛ, но отпускать его никто не собирается. Ови — это уже не просто капитан, это символ «Вашингтон Кэпиталз», учитывая что на данный момент за ним и почти все хоккейные рекорды мира.

«Мне кажется, что он останется еще на сезон там. Здесь он может стать лучшим в мире. Ну он и так уже практически по многим компонентам лучший в мире. Но здесь вообще абсолютный показатель забить больше всех шайб в мире. Ну и как Пеле, допустим, в футболе. Я не знаю, с кем можно сравнить. Это что-то такое вообще запредельное», — поделился мнением спортивный комментатор, про-скаут клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и бывший хоккейный судья Леонид Вайсфельд.

Сам Овечкин ответ пока не дал, только пообещал подумать о продлении контракта. В клубе сообщили, что подпишут его немедленно.

