«Перелил в флакон из‑под сиропа»: отец в Бурятии случайно убил дочь высокотоксичным веществом

Жителя Бурятии будут судить за гибель дочери из-за путаницы с лекарствами

В Бурятии девочка умерла из-за подмены лекарства на токсичное вещество. Ее отец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно версии следственных органов, мужчина занимался творческой деятельностью и создавал различные изделия из эпоксидной смолы. В конце ноября 2025 года у него остался токсичный компонент — отвердитель. Его он решил перелить в пустую емкость из-под детского сиропа от кашля.

Опасный флакон обвиняемый поставил на холодильник. Однако спустя несколько дней проявил неосмотрительность и переместил его в общую домашнюю аптечку, где хранились другие медикаменты.

Трагедия произошла утром 30 декабря, когда у девочки проявились первые симптомы простуды.

Сожительница мужчины, не подозревая о подмене содержимого, взяла флакон из лекарственного набора и дала ребенку выпить высокотоксичную жидкость.

Девочка послушно проглотила вещество, что вызвало мгновенное острое отравление. Несмотря на попытки помочь, пострадавшая скончалась на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

