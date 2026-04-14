Отключено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС

Александра Якимчук
Еще одна линия, питающая станцию, была отключена в марте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Отключено внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

«В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 330 киловольт „Ферросплавная-1“. Линия „Днепровская“ остается отключенной с 24 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что для обеспечения необходимой безопасности и обслуживания нужд станции ЗАЭС перевели на питание резервными дизель-генераторами. Они были запущены в штатно, и их работа проходит в нормальном режиме.

Уточнили и то, что системы станции находятся в безопасном состоянии. Каких-либо нарушений работы не обнаружено. Сотрудники ЗАЭС держат на непрерывном контроле все параметры оборудования.

Радиационный фон как на территории самой станции, так и в зоне наблюдений находится в пределах естественных природных значений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на резервной ЛЭП «Ферросплавная-1», которая питает Запорожскую АЭС, начались ремонтные работы под контролем Международного агентства по атомной энергии. Линия была повреждена во время обстрела ВСУ.

