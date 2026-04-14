Петер Мадьяр планирует перезапустить отношения Будапешта и Брюсселя

У обеих сторон есть финансовые требования друг к другу.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Глава венгерской партии «Тиса», победившей на выборах в стране, планирует перезапуск отношений с Брюсселем, сообщает издание Politico. В приоритете — разморозка субсидий Евросоюза на 18 миллиардов евро, которые заблокировали для противодействия Виктору Орбану. Также Мадьяр рассчитывает получить кредит на оборону. И первым делом обсудит этот вопрос в Польше.

У Еврокомиссии, в свою очередь, тоже есть денежные требования к новой политической верхушке Венгрии. От Будапешта потребуют одобрить кредит для Украины на 90 миллиардов евро. В противном случае венгры могут остаться и без денег, и без права голоса в Евросовете. В документах ЕС существует подобная статья.

В Венгрии фактически сменилась власть: к оппозиции во главе с прозападным Петером Мадьяром, чья фамилия переводится как «венгр». Европа поспешила поздравить его с победой, однако вскоре задумалась, поскольку Мадьяр заявил, что поддерживает решение Орбана заблокировать Украине помощь в 90 миллиардов евро, не собирается поставлять Киеву оружие и продолжит покупать нефть у России.

В официальной программе победителей нет повода для евроторжества: членство Украины в ЕС — только через референдум, миграция без открытых границ. На первом же послевыборном брифинге Мадьяр заявил, что Москва и Венгрия демонстрируют готовность к прагматичному сотрудничеству.

