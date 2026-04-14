«Зала» против «Рады»: как российские дроны глубокой разведки преодолевают оборону ВСУ

Поражение более масштабных целей в современной войне невозможно без продвинутых средств разведки. В российской армии эту задачу выполняют уникальные беспилотники дальнего радиуса действия. Как им удается застигать противника врасплох даже за сотни километров от линии фронта и почему враг до сих пор не может им ничего противопоставить — расскажет корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Заглянуть за горизонт — новые требования к воздушной разведке диктует современный образ линии боевого соприкосновения. Мертвая территория шириной в десятки километров. Килл-зона, где все контролируют дроны с обеих сторон и почти нет живых людей. В таких условиях гражданские «мавики» с максимальной дальностью десять километров теряют актуальность. Часто они просто не долетают до целей. А беспилотники глубокой разведки становятся основными глазами армии.

Расчет артиллерийского соединения группировки «Центр» ведет разведку с помощью «Залы». Дальность полета в сотню километров позволяет ей пересекать килл-зону и мониторить территорию противника.

«Такое ощущение, что все позиции мертвы и никого нет, ни души. Но на самом деле там в каждой лесополосе находятся позиции, находится неприятель, скажем так. Столько лет воюем, они уже научились прятаться, заметают свои следы, хорошо маскируют позиции, но некоторые элементы все равно можно вычислить и позицию найти», — рассказал оператор БПЛА артиллерийского соединения группировки «Центр» Алексей Баенков.

Работает это так: наши акустические и радиолокационные комплексы фиксируют выстрел вражеского орудия. «Зала» получает примерный квадрат и вылетает на доразведку. Затем фиксирует выстрел — вот так его видно с воздуха. И в эту точку отправляется «Ланцет». Но не все так просто: операторам приходится преодолевать системы подавления сигнала — противник активно работает в этом направлении.

«Сейчас в круг встать нельзя. Сейчас постоянно должна быть маневренность. И когда обнаруживаем выход, самолет камерой придерживает это место и отходит. Потому что их комплекс РЭБ „Рада“ она прям заточена против „Залы“, и они начинают узконаправленно ее глушить», — сообщил командир расчета БПЛА артиллерийского соединения группировки «Центр» Владимир Митяшин.

Наши разведывательные дроны причиняют ВСУ самые большие проблемы. Поэтому на них ведется целенаправленная охота. «Залу» не только глушат, но и пытаются сбивать с помощью высокоскоростных FPV-дронов с облегченным зарядом. Чтобы уцелеть в таких условиях, техника должна непрерывно эволюционировать.

Внешне «Зала Е16» за годы эксплуатации практически не изменилась. Но ее «начинка» меняется постоянно. Как только противник находит ее слабые места, производитель ищет способ этому противостоять. Так здесь появился противодронный маневр, появились датчики приближающихся источников сигналов как «аналогов», так и цифровых. Появились алгоритмы так называемого «пьяного полета», когда дрон движется по непредсказуемой траектории.

Но найти цель — полдела. Нужно ее уничтожить. И здесь помимо ударных «Ланцетов» очень хорошо себя зарекомендовал старый добрый «Ураган», реактивным снарядом которого никакой РЭБ не страшен.

Кадры работы реактивщиков 120-й артиллерийской бригады группировки «Центр». Корректируют их тоже с помощью дрона глубокой разведки.

— Вчера попали идеально прямо в орудие с одного снаряда.

— С одного?

— С одного снаряда без корректировки. Прям точно в пушку попали.

— А она работала в этот момент, расчет при ней был?

«Да. Потом смотрели видео, как это было, и все прям точно в цель», — поделился командир расчета реактивной батареи 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки «Центр» Роман Джафаров.

