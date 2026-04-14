Жажда славы: 13-летняя девочка предстала перед судом по 109 обвинениям

Диана Кулманакова
Юная злоумышленница специально выбирала жертв по этническому признаку и хвасталась «подвигами» в соцсетях.

В Австралии 13-летней девочке предъявили обвинения по 109 пунктам, включая вооруженные нападения на угнанном автомобиле и кражи. Об этом сообщает The Age.

Школьница предстала перед судом, где рассматривался вопрос о ее возможном освобождении под залог.

Среди наиболее серьезных эпизодов правонарушений — инцидент, произошедший 30 марта. Тогда подросток намеренно сбила 45-летнего велосипедиста на автомобиле, который ранее угнала.

У пострадавшего были диагностированы серьезные проблемы со здоровьем, включая боли в шее, дефекты речи и психологические травмы.

Расследование показало, что спустя всего три минуты после наезда девочка искала в интернете информацию о том, какое наказание грозит за подобное преступление.

Следствие обнаружило в телефоне задержанной доказательства того, что преступления носили спланированный характер.

Детектив Джаррид Грей подчеркнул, что девочка специально искала в интернете информацию о местах проживания еврейских общин для совершения атак. В частности, она выкрикивала антисемитские оскорбления в адрес пешеходов и пыталась наехать на еврейскую семью, вынудив людей в ужасе искать укрытие.

По словам полиции, школьницу мотивировала жажда популярности. Она внимательно отслеживала лайки на своих постах в социальных сетях и публикации в СМИ о своих преступлениях.

«Она считает, что это придает ей статус в ее кругу общения, и это вызывает серьезную тревогу», — сообщил детектив в ходе судебного заседания.

Прокурор отметил пугающую динамику поведения подростка. Меньше чем за два месяца она совершала правонарушения в среднем полтора раза в сутки.

Сама обвиняемая заявляла, что ничто не заставит ее прекратить противоправную деятельность.

Несмотря на доводы защиты о готовности школьницы вернуться к учебе и обещания надзорных органов контролировать ее поведение, судья отказал в освобождении под залог. Он подчеркнул, что риск для общества является огромным.

