Суд вынес приговор дрейфовавшему в Охотском море Михаилу Пичугину

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал виновным Михаила Пичугина по делу о гибели двух человек в Охотском море. Ему назначено наказание в виде трех лет принудительных работ. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Кроме того, Пичугину назначили штраф в размере 40 тысяч рублей и удержали 10% от зарплаты.

Какое наказание запросила прокуратура

Ранее, в ходе прений сторон, государственный обвинитель запросил для Пичугина три года колонии-поселения.

Мужчина частично признал свою вину. Ему вменяются две статьи: «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» и «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта».

По словам самого Пичугина, он вышел за пределы максимальной дальности для маломерного судна в открытом море, которая составляет около 2,6 километра.

Хронология трагедии

По данным следствия, 15 октября 2024 года в акватории Охотского моря рыбаки обнаружили лодку, пропавшую 9 августа того же года.

На борту находился единственный выживший — Михаил Пичугин. Там же были найдены тела его брата и племянника.

Во время путешествия вышел из строя, начался шторм, и лодку вынесло течением в открытое море.

Мужчину доставили в Магадан и экстренно госпитализировали. После выписки, в конце октября, он вернулся в Бурятию.

