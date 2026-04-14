ФСБ задержала троих участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика

Александра Якимчук
Александра Якимчук 57 0

Злоумышленников было трое.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ задержали трех человек, подозреваемых в подготовке покушения на высокопоставленного силовика. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В результате розыска лиц, причастных к подготовке предотвращенного 2 апреля 2026 года в Москве теракта, планировавшегося Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока с использованием заминированного электроскутера, задержаны — гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдовы 1991 года рождения и гражданин России 2009 года рождения», — проинформировали в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, гражданин Украины является боевиком ВСУ и был задействован на фронте на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Сумской областей.

В марте 2025 года направлен СБУ в Москву. Во время подготовки к теракту он действовал по инструкции куратора: взрывное устройство изъял из тайника, собрал его и разместил в багажнике скутера, который припарковал около бизнес-центра.

Молдаванин был завербован спецслужбами Незалежной и тоже отправлен в российскую столицу. Его задачей был сбор информации об объекте нападения. Также в день теракта он на арендованной машине вел онлайн-трансляцию с места запланированного подрыва.

Россиянин снимал видео местности, чтобы противник мог определить точку парковки скутера. Задержанный за это получил денежное вознаграждение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ДНР задержан сотрудник администрации Мариуполя, подозреваемый в государственной измене. Мужчина самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб через мессенджер и направлял сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.

Последние новости

11:15
Россияне могут купить год стажа и пенсионные баллы: сколько это стоит в 2026 году
11:11
«Ничто не мешает нам это сделать»: Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль
11:09
Секретная операция: российские бойцы завладели важными документами в тылу ВСУ
10:59
При поддержке «Единой России» построено 7,5 тысяч ФАПов, поликлиник и амбулаторий
10:55
«Жизнь идет своим чередом»: обстановка на островах в Ормузском проливе
10:50
«Берет то, что хочет»: Бузова про Инстасамку, с которой они вместе записали трек

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
В восьми регионах России 21 апреля объявлено выходным днем
По следам Эдварда Била: Что известно о СИЗО, куда отправили Артема Чекалина
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео