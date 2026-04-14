ФСБ задержала троих участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика

Сотрудники ФСБ задержали трех человек, подозреваемых в подготовке покушения на высокопоставленного силовика. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В результате розыска лиц, причастных к подготовке предотвращенного 2 апреля 2026 года в Москве теракта, планировавшегося Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока с использованием заминированного электроскутера, задержаны — гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдовы 1991 года рождения и гражданин России 2009 года рождения», — проинформировали в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, гражданин Украины является боевиком ВСУ и был задействован на фронте на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Сумской областей.

В марте 2025 года направлен СБУ в Москву. Во время подготовки к теракту он действовал по инструкции куратора: взрывное устройство изъял из тайника, собрал его и разместил в багажнике скутера, который припарковал около бизнес-центра.

Молдаванин был завербован спецслужбами Незалежной и тоже отправлен в российскую столицу. Его задачей был сбор информации об объекте нападения. Также в день теракта он на арендованной машине вел онлайн-трансляцию с места запланированного подрыва.

Россиянин снимал видео местности, чтобы противник мог определить точку парковки скутера. Задержанный за это получил денежное вознаграждение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ДНР задержан сотрудник администрации Мариуполя, подозреваемый в государственной измене. Мужчина самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб через мессенджер и направлял сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.

