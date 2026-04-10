Сотрудника администрации Мариуполя задержали по делу о госизмене

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержан сотрудник администрации Мариуполя, подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудника Мариупольской городской администрации, подозреваемого в государственной измене», — сказано в заявлении.

Следствие установило, что мужчина самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб через мессенджер Telegram. В дальнейшем он, как утверждается, направлял сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По решению суда он заключен под стражу.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают использовать популярные мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp*, для вовлечения граждан в разведывательную и диверсионную деятельность.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.