«Победа с горьковатым привкусом»: результаты выборов в Венгрии встревожили Зеленского

Politico: Зеленский встревожен результатами выборов в Венгрии

Результаты парламентских выборов в Венгрии могут повлиять на взаимодействие страны с Украиной. Победа оппозиционной партии «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр, способна осложнить диалог между Будапештом и Киевом.

Как отметило издание Politico, позиция будущего премьер-министра Венгрии отличается сдержанностью в вопросах поддержки Украины. В частности, Мадьяр выступает против передачи вооружений и финансовой помощи Киеву, а также не поддерживает ускоренный процесс вступления страны в Европейский союз (ЕС).

Издание подчеркивает, что при этом Будапешт, вероятно, сохранит курс на сотрудничество с Брюсселем и может пойти на разблокировку кредитных механизмов. Однако для украинской стороны подобный исход нельзя назвать однозначно позитивным.

«Венгерская сторона хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит. Но для (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского это победа с горьковатым привкусом, поскольку будущий премьер-министр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС», — отметило издание.

Также журналисты указывают, что поражение действующего премьер-министра Виктора Орбана может отразиться на политическом балансе в Европе. В частности, речь идет о позиции других правых лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджию Мелони, которая теряет союзника на переговорах в ЕС.

Голосование в Венгрии прошло 12 апреля. После обработки подавляющего большинства бюллетеней стало ясно, что победу одержала партия Мадьяра, тогда как альянс «Фидес» во главе с Орбаном оказался на втором месте.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил победителя и выразил готовность к взаимодействию.

«Важно, когда побеждает конструктивный подход», — отметил политик.

