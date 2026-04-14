«Победа с горьковатым привкусом»: результаты выборов в Венгрии встревожили Зеленского

Дарья Орлова
Итоги голосования могут изменить баланс в отношениях Киева и Будапешта.

Почему итоги выборов в Венгрии опасны для Зеленского

Politico: Зеленский встревожен результатами выборов в Венгрии

Результаты парламентских выборов в Венгрии могут повлиять на взаимодействие страны с Украиной. Победа оппозиционной партии «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр, способна осложнить диалог между Будапештом и Киевом.

Как отметило издание Politico, позиция будущего премьер-министра Венгрии отличается сдержанностью в вопросах поддержки Украины. В частности, Мадьяр выступает против передачи вооружений и финансовой помощи Киеву, а также не поддерживает ускоренный процесс вступления страны в Европейский союз (ЕС).

Издание подчеркивает, что при этом Будапешт, вероятно, сохранит курс на сотрудничество с Брюсселем и может пойти на разблокировку кредитных механизмов. Однако для украинской стороны подобный исход нельзя назвать однозначно позитивным.

«Венгерская сторона хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит. Но для (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского это победа с горьковатым привкусом, поскольку будущий премьер-министр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС», — отметило издание.

Также журналисты указывают, что поражение действующего премьер-министра Виктора Орбана может отразиться на политическом балансе в Европе. В частности, речь идет о позиции других правых лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджию Мелони, которая теряет союзника на переговорах в ЕС.

Голосование в Венгрии прошло 12 апреля. После обработки подавляющего большинства бюллетеней стало ясно, что победу одержала партия Мадьяра, тогда как альянс «Фидес» во главе с Орбаном оказался на втором месте.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил победителя и выразил готовность к взаимодействию.

«Важно, когда побеждает конструктивный подход», — отметил политик.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:28
Ричард Семашков выпустил книгу «Пойдем поговорим» о судьбе русского человека
14:25
Не надо торопиться: Михаил Пичугин после трагедии на море дал советы путешественникам
14:10
Месяц делится на несколько частей: как отдыхаем на 1 Мая
14:01
Конец карьеры? У кого из задержанных турецких звезд нашли в анализах наркотики
13:52
Вычисляет уклонистов от уплаты налогов по соцсетям: в США появился ИИ-доносчик
13:51
Путин провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Рюминым

Сейчас читают

«Расстаюсь с теми, кто мной не дорожит»: Подкаминская необычно высказалась о своем разводе
Бывший ученик школы открыл огонь и взял заложников: последние новости о нападении в Турции
Секретная операция: российские бойцы завладели важными документами в тылу ВСУ
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео