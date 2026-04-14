При поддержке «Единой России» построено 7,5 тысяч ФАПов, поликлиник и амбулаторий

Партия «Единая Россия» способствовала постройке 7,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий в сельских районах России. Это часть программы развития здравоохранения, сообщается на партийном сайте.

Пресс-служба партии сообщила, что с 2021 по 2025 год в медицинские учреждения поступило более 40 тысяч единиц оборудования и 13 тысяч новых автомобилей.

«Чтобы повысить охват населения диспансеризацией, с 2019 года приобретены почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов. С их помощью врачи осмотрели десятки миллионов человек», — рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Башанкаев также отметил, что лекарства должны быть доступны для всех жителей России, независимо от места их проживания.

