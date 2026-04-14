Супруга пропавшего в Кемеровской области Героя России оказалась беременна

Беременная жена пропавшего Героя России Асылханова ждет его возвращения

Супруга пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала о своей беременности. Об этом сообщает ТАСС.

Девушка сейчас живет со своими родителями. Иногда она поддерживает контакт с родителями Алексея: они обмениваются информацией о ходе поисков.

Напомним, 23-летний участник спецоперации, разведчик-оператор БПЛА, ушел из дома в городе Юрга 3 апреля и до сих пор не вернулся. В день исчезновения он взял документы, сказал, что едет на работу в техникум, но там не появился.

Перед пропажей Асылханов был одет во все черное, особые приметы — протез правой ноги. По данным следствия, он сел в неизвестный автомобиль, но идентифицировать транспортное средство из-за плохого качества записей с камер пока не удалось.

«Он сел в машину, и все. А марку, номер не удалось узнать», — цитирует супругу РИА Новости.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль. Ведомство осмотрело жилище пропавшего, допрашивает свидетелей. Жена Героя России отметила, что перед исчезновением муж вел себя обычно и ни на что не жаловался.

«Думаю, что нет, (не угрожали. — Прим. ред.). На позитиве всегда был. В последнее время обострений никаких не было», — сказала она.

Супруги планировали отметить годовщину свадьбы 5 апреля, но Алексей пропал за два дня до этого.

Звание Героя России Асылханов получил в декабре 2024 года из рук президента Владимира Путина. На счету военнослужащего — 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронированных машин.

