В Самарской области нашли живой трехлетнюю девочку, пропавшую накануне

Пропавшая накануне в Исаклинском районе Самарской области трехлетняя девочка найдена живой. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Ребенок ушел из дома в деревне Сухарь Матак днем 13 апреля. По данным следователей, девочка гуляла со старшими сестрами (примерно шести и восьми лет), которые оставили ее без присмотра. Малышка не вернулась домой, и вечером того же дня начались масштабные поиски.

К 14 апреля к розыску привлекли более 200 добровольцев, включая волонтеров отряда «ЛизаАлерт», полицию, МЧС и местных жителей. В деревне развернули поисковый штаб с пунктами радиосвязи, картографии, регистрации групп и выдачи снаряжения. Следователи осматривали лесные массивы и прилегающую территорию.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. На момент поисков приметы пропавшей были такие: рост 104 см, русые волосы, серая одежда, в день исчезновения на ней была белая майка, розовые штаны и розовые сапоги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.