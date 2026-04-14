В Самарской области нашли живой трехлетнюю девочку, пропавшую накануне

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 123 0

Ребенок ушел гулять со старшими сестрами и не вернулся, его искали более 200 волонтеров.

В Самарской области нашли пропавшую девочку — видео

Фото: пресс-служба ДПСО «ЛизаАлерт» Самарской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пропавшая накануне в Исаклинском районе Самарской области трехлетняя девочка найдена живой. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Ребенок ушел из дома в деревне Сухарь Матак днем 13 апреля. По данным следователей, девочка гуляла со старшими сестрами (примерно шести и восьми лет), которые оставили ее без присмотра. Малышка не вернулась домой, и вечером того же дня начались масштабные поиски.

К 14 апреля к розыску привлекли более 200 добровольцев, включая волонтеров отряда «ЛизаАлерт», полицию, МЧС и местных жителей. В деревне развернули поисковый штаб с пунктами радиосвязи, картографии, регистрации групп и выдачи снаряжения. Следователи осматривали лесные массивы и прилегающую территорию.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. На момент поисков приметы пропавшей были такие: рост 104 см, русые волосы, серая одежда, в день исчезновения на ней была белая майка, розовые штаны и розовые сапоги.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московской области, в городе Видном, проводились поиски десятилетнего мальчика, который исчез 7 апреля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
«Победа с горьковатым привкусом»: результаты выборов в Венгрии встревожили Зеленского
12:45
Петер Мадьяр планирует перезапустить отношения Будапешта и Брюсселя
12:40
На фестивале «Атлас театральной России» представили постановку на чувашском языке
12:36
Щедрые чаевые и обед из фастфуда: бабушка-курьер покорила Дональда Трампа
12:30
Собянин рассказал о строительстве нового корпуса НИИ Склифосовского
12:26
Супруга пропавшего в Кемеровской области Героя России оказалась беременна

Сейчас читают

Секретная операция: российские бойцы завладели важными документами в тылу ВСУ
Филипп Киркоров вновь стал отцом? В доме поп-короля услышали детский плач
По следам Эдварда Била: Что известно о СИЗО, куда отправили Артема Чекалина
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео