В Кремле ответили на готовность Мадьяра к прагматичным отношениям с РФ

Элина Битюцкая
Пресс-секретарь российского президента призвал дождаться реальных шагов нового венгерского правительства, прежде чем делать выводы.

Дмитрий Песков призвал дождаться шагов нового правительства Венгрии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Венгрия едва ли станут друзьями при новом премьере республики Петере Мадьяре, однако Москва надеется на прагматизм политика. Об этом он сообщил на брифинге.

«В данном случае у нас есть взаимная готовность, а дальше будем уже ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии», — сказал Песков.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу, получив 138 мест из 199 и конституционное большинство в парламенте.

Действующий премьер Виктор Орбан признал поражение и поздравил соперника.

Сам Мадьяр на первой пресс-конференции после выборов заявил, что Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией. При этом он подчеркнул, что Венгрия не станет поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз и намерена сохранить энергетическое сотрудничество с РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой его партии, поскольку Венгрия остается недружественной страной, поддерживающей санкции против России.

14:28
Ричард Семашков выпустил книгу «Пойдем поговорим» о судьбе русского человека
14:25
Не надо торопиться: Михаил Пичугин после трагедии на море дал советы путешественникам
14:10
Месяц делится на несколько частей: как отдыхаем на 1 Мая
14:01
Конец карьеры? У кого из задержанных турецких звезд нашли в анализах наркотики
13:52
Вычисляет уклонистов от уплаты налогов по соцсетям: в США появился ИИ-доносчик
13:51
Путин провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Рюминым

«Расстаюсь с теми, кто мной не дорожит»: Подкаминская необычно высказалась о своем разводе
Бывший ученик школы открыл огонь и взял заложников: последние новости о нападении в Турции
Секретная операция: российские бойцы завладели важными документами в тылу ВСУ
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео