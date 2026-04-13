В Кремле не будут поздравлять Мадьяра с победой его партии из-за недружественной позиции Венгрии

Лидер партии «Тиса» заявил о готовности к диалогу с Путиным.

Кремль про выборы в Венгрии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кремль не намерен поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой его партии «Тиса» на парламентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Причиной такого решения представитель Кремля назвал недружественный курс официального Будапешта. Венгрия, по словам Пескова, входит в перечень стран, которые вводят санкции против России и поддерживают киевский режим.

При этом Песков подчеркнул, что Москва с уважением относится к выбору венгерского народа.

«Венгрия сделала свой выбор, мы с уважением относимся к этому выбору», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Россия рассчитывает на продолжение прагматичных контактов с новым руководством страны.

Москва, по его словам, слышала заявления будущего премьера о готовности к диалогу. Однако сам Мадьяр в интервью местным СМИ обозначил четкие границы возможного сближения.

«Если будет такая ситуация, я сяду за стол переговоров с российским президентом. Мы будем вести диалог, но не будем друзьями. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», — заявил политик.

Песков также исключил какое-либо влияние смены власти в Будапеште на ход СВО.

«Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», — сказал он журналистам.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Последние новости

