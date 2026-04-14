Памфилова: ЦИК России открыт к сотрудничеству с зарубежными наблюдателями

Глава комиссии подчеркнула, что избирательная система страны сегодня стала максимально надежной и устойчивой.

Центральная избирательная комиссия России открыта к сотрудничеству. Там надеются увидеть много зарубежных наблюдателей на выборах в Госдуму в сентябре. Об заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в Москве на международной конференции.

Сегодня эксперты из 60 стран объединились, чтобы создать первую в мире независимую ассоциацию наблюдения за голосованием. Россия готова делиться опытом. Несмотря на вызовы, наша избирательная система стала максимально надежной и устойчивой.

«Во время президентских выборов у нас было более 1,2 миллиона только DDoS атак, разного рода вмешательств, угроз, запугиваний. И несмотря на это, система это выдержала. Она оказалась невероятно устойчивой и в экстремальных условиях, и при этом очень динамично, очень чутко реагирующей на вызовы и запросы нашего времени», — заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Новая ассоциация будет оценивать легитимность процессов, исходя из национальных интересов и принципов невмешательства. Отмечается, что сегодня не существует ни одной международной структуры, которая объединяла бы независимых экспертов на таком глобальном уровне.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
«Дядя Миша, есть вода?» — Пичугин вспомнил последние минуты жизни брата и племянника
17:16
Повалил на землю и начал избивать: рэпер Артем Качер подрался на реалити-шоу
17:03
Не только седативные: названы лекарства, после которых нельзя садиться за руль
16:50
Путин утвердил 40 членов Общественной палаты по президентской квоте
16:44
Собянин: началось строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро
16:33
Гниют в опасных условиях: какие продукты незаметно портятся в холодильнике

Сейчас читают

Композитор Раймонд Паулс попал в больницу
В Ленобласти блогер попала под статью за фото кулича с секс-игрушкой
Щедрые чаевые и обед из фастфуда: бабушка-курьер покорила Дональда Трампа
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео