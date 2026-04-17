Daily Mail: тайна строительства египетских пирамид разгадана из-за доказательств

Загадка строительства Великой пирамиды Хеопса в Египте могла быть окончательно раскрыта благодаря обнаружению следов скрытой спиральной системы внутри конструкции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалист по компьютерным наукам Висенте Луис Россель Роиг представил результаты исследования, согласно которым древние рабочие использовали так называемую «краевую рампу».

Этот наклонный путь пролегал вдоль внешних границ строения и постепенно закрывался новыми слоями камня по мере продвижения работ вверх.

Такая методика позволяла перемещать массивные блоки весом до 15 тонн без использования громоздких внешних насыпей, которые потребовали бы колоссального количества дополнительных материалов и места.

Масштабы проекта поражают воображение: основание пирамиды составляет около 230 метров с каждой стороны, а первоначальная высота достигала 146 метров.

Согласно расчетам Росселя Роига, при эффективном использовании внутренних путей рабочие могли устанавливать по одному блоку каждые четыре-шесть минут.

При таком темпе основная конструкция могла быть завершена в срок от 14 до 21 года. С учетом времени на добычу камня и его транспортировку по Нилу, общий период строительства укладывается в 20–27 лет, что соответствует историческим хроникам правления фараона Хеопса.

«Технологии Древнего царства исключали использование железных инструментов и колесного транспорта, но допускали применение медных долот, смазанных водой саней и рычагов», — подчеркнул ученый.

Новая архитектурная модель также дает логическое объяснение существованию таинственных пустот внутри пирамиды, зафиксированных современными сканерами.

Исследователь полагает, что обнаруженные ранее полости являются не чем иным, как остатками той самой спиральной системы путей, которая была замурована после окончания строительства.

Система предполагала временное отсутствие некоторых камней во внешних рядах для формирования подъема, которые позже заполнялись. Россель Роиг утверждает, что его теорию можно проверить физически, изучив специфические следы износа на углах строения и характер заполнения краевых блоков. Таким образом, величайший памятник древности был продуктом не только грубой силы, но и филигранного инженерного расчета, следы которого были намеренно скрыты от потомков.

