Брат Пичугина сошел с ума после смерти своего сына Ильи

Михаила Пичугина, который сумел выжить после двухмесячного дрейфа в Охотском море на надувной лодке, приговорили к трем годам принудительных работ и денежному штрафу.

Трагедия произошла в ходе неудачного плавания, в котором погибли два близких родственника Пичугина — его родной брат Сергей и 15-летний племянник Илья. Михаил находился на грани гибели. Тем не менее, суд назначил ему наказание и обязал выплатить 40 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, мужчина провел в открытом море 67 суток, прежде чем его случайно обнаружил экипаж рыболовецкого судна. На момент спасения на лодке находились тела его спутников, которых Михаил привязал, чтобы их не унесло волнами.

В ходе судебного процесса и в интервью Пичугин раскрыл пугающие подробности последних дней жизни своих родных.

«Ты постоянно находишься в коматозном состоянии. Как-то спрашиваю Сергея — нормально ли все. Он ответил, что нормально, только Ильи не стало. Я раньше слышал, что Илья какие-то звуки издавал, говорил что-то. Потом спросил меня: „Дядя Миша, есть вода?“ И все, Ильи не стало. Он такой высокий, худощавый был. У брата истерика была небольшая», — рассказал 5-tv.ru выживший.

По его словам, после потери сына Сергей начал терять рассудок от горя. Пичугин вспоминает, что брат в какой-то момент просто сел на корму, поднял глаза к небу и перестал дышать.

Михаил признался, что до последнего обещал брату бороться за жизнь, так как иного выбора у него попросту не оставалось.

Позиция других членов семьи в отношении выжившего разделилась. Мать погибшего подростка, Наталья Пичугина, настаивала на строгом наказании для Михаила.

Женщина утверждает, что не знала о планах бывшего мужа отправить ребенка в опасный путь на неприспособленном для этого судне. Она убеждена, что Михаил несет прямую ответственность за случившееся, так как допустил выход в открытое море.

В то же время мать Михаила и Сергея встала на защиту сына, отметив, что он уже достаточно наказан пережитыми страданиями. Женщина подчеркнула, что трагедия стала роковым стечением обстоятельств, которое подорвало ее здоровье.

Она до конца надеялась, что суд не назначит Михаилу реальный тюремный срок, учитывая те испытания, через которые ему пришлось пройти в борьбе со стихией.

