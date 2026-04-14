В Подмосковье автобус улетел в кювет и опрокинулся

|
Евгения Алешина
Водитель не справился с управлением.

Фото, видео: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Подмосковье в Богородском городском округе возле села Стромынь автобус улетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба главка МВД РФ.

«По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автобуса, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сказано в сообщении.

Количество пострадавших еще уточняется, сообщили в пресс-службе. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Как отметили в правоохранительных органах, ДТП произошло на 33-м километре автодороги Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест.

Ранее 5-tv.ru писал, что нетрезвая мать устроила страшную аварию с пятью детьми. Трагический инцидент произошел поздно вечером, когда женщина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, перевозила подростков в пятиместном автомобиле Vauxhall Corsa. Игнорируя просьбы детей сбавить ход, она разогналась до почти 130 километров в час, пролетала перекрестки с круговым движением без торможения и выезжала на встречную полосу. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

