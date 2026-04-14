Собянин: началось строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Новый участок подземки соединит южные районы столицы с развивающимися территориями бывшей промзоны.

Где будет станция Каспийская — метро Москвы

Фото: © РИА Новости/Владимир Николаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро стартовало в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Сейчас специалисты создают ограждающие конструкции котлована с применением технологии «стена в грунте», — написал мэр.

Такой метод обеспечивает устойчивость строительной площадки и защищает будущий объект от воздействия грунтовых вод и возможных подвижек почвы. Одновременно ведется подготовка территории и обустройство стройплощадки.

Станция разместится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437. Северный вестибюль запланирован на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и 6631, южный — на 6-й Радиальной улице с выходами на обе стороны магистрали. Проект предусматривает удобную пешеходную доступность для жителей близлежащих кварталов.

Параллельно продолжается возведение других объектов Бирюлевской линии. В активной стадии строительства находятся станции «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар» и «Луганская». Еще пять станций — «Курьяново», «Москворечье», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево» — проектируются.

Будущая линия пройдет от территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
