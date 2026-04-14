Повалил на землю и начал избивать: рэпер Артем Качер подрался на реалити-шоу

Евгения Алешина
Он повздорил с новыми участниками.

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Рэпер Артем Качер (настоящее имя — Артем Качарян) подрался на приключенческом реалити-шоу с новыми участниками проекта. Кадры попали в распоряжение StarHit.ru.

Судя по кадрам, зачинщиком беспредела стал сам Качер, который набросился на игроков в оранжевых футболках. Сначала он толкал одного из участников шоу, а потом повалил его на землю и начал избивать, продолжая выкрикивать ругательства.

«С уважением со мной говори», — кричал Качер на новичка.

На помощь пришел игрок из желтой команды — муж певицы Виктории Дайнеко Беркели Овезов. Однако его усилия оказались безуспешными.

Известно, что новыми участниками шоу в новой серии станут боец Александр Емельяненко и бывший военный летчик Игорь Костенко — они будут выступать в оранжевой команде. Сам Артем Качер на шоу борется за главный приз в команде зеленых. Рэпер признавался, что его цель — безоговорочная победа.

