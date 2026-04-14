Зверство в котельной: в Вологодской области мужчина поджег и изнасиловал сестру

В Вологодской области мужчина поджег и изнасиловал сестру в котельной

В Вологодской области местному жителю продлили меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об изнасиловании и поджоге собственной сестры. Об этом сообщает Lenta.ru.

Информацию о ходе судебного процесса предоставили в объединенной пресс-службе судов региона. Органы следствия инкриминируют 21-летнему мужчине сразу несколько тяжких преступлений, среди которых незаконное лишение свободы, надругательство и умышленное нанесение серьезных повреждений потерпевшей.

Следствие восстановило хронологию трагических событий, произошедших в декабре 2025 года в городе Устюжна. По версии правоохранителей, злоумышленник находился вместе с сестрой в помещении котельной, расположенной на улице Карла Маркса.

В ходе конфликта или по иным личным мотивам мужчина нанес родственнице удар по голове тяжелым предметом. После того как женщина потеряла возможность сопротивляться, он облил ее горючим веществом и поджег.

Воспользовавшись беспомощным состоянием пострадавшей, фигурант совершил изнасилование, а затем длительное время насильно удерживал ее внутри здания, не давая вызвать помощь или покинуть место происшествия.

Устюженский районный суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить обвиняемого в следственном изоляторе еще на один месяц.

Мужчина был официально задержан силовиками 16 февраля нынешнего года. Официальное обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации было предъявлено фигуранту 23 марта.

