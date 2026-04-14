Трамп: разочарован в Мелони из-за ее не достаточной поддержки США по Ирану

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой премьер-министра Италии Джорджи Мелони после ее заявлений о неприемлемости его высказываний в адрес папы римского Льва XIV. Это следует из его интервью газете Corriere della Sera.

Конфликт возник после того, как американский лидер ранее раскритиковал понтифика. Он заявил, что ему не нужен Папа, который выступает против его политики. Трамп также утверждал, что без его президентства Лев XIV не занял бы пост в Ватикане.

В ответ на это Мелони назвала такие заявления неприемлемыми.

В разговоре с итальянскими журналистами Трамп в свою очередь заявил, что считает неприемлемыми уже действия самой Мелони. По его словам, она не уделяет должного внимания вопросам безопасности, в числе которых угроза распространения ядерного оружия, и недостаточно поддерживает союзников.

Американский лидер также выразил недовольство позицией Мелони по НАТО и вопросам энергетического сотрудничества. Он отметил, что рассчитывал на другую линию поведения со стороны итальянского премьера, однако теперь считает, что она изменилась.

Кроме того, Трамп высказал мнение, что миграционная ситуация оказывает негативное влияние на Италию и страны Европы.

«Она (Мелони. — Прим. ред.) совсем не такая, как я думал… Она уже не тот человек, и Италия никогда не будет прежней страной. Миграция убивает Италию и всю Европу», — отметил президент США.

Он добавил, что Мелони не оказывает достаточной поддержки США в ряде международных вопросов, чтобы «заполучить нефть», в частности относительно войны в Иране.

«Я в шоке от нее, я думал, что она смелая, но я ошибался», — высказался Трамп.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что страна не стремится к обладанию ядерным оружием и развивает ядерную программу исключительно в мирных целях, ссылаясь на оборонную доктрину и религиозные установки.

Сам папа Лев XIV после критики со стороны Трампа дал понять, что не намерен вступать в публичную полемику. При этом он продолжает высказываться против военных конфликтов и ранее критиковал действия США в отношении Ирана. Он назвал угрозы в адрес этой страны недопустимыми.

Ранее, писал 5-tv.ru, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Соединенных Штатов забрать у Ирана весь обогащенный уран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.