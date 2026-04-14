Уполномоченная по правам ребенка Львова-Белова возглавила «Фонд защиты детей»

Новый руководитель структуры приступает к исполнению обязанностей с момента подписания документа.
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении уполномоченного при главе государства по правам ребенка Марии Львовой-Беловой председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Соответствующий документ опубликован на правовом сайте.
Согласно тексту указа, документ вступил в силу со дня его подписания, что означает немедленное начало исполнения новых обязанностей.
Фонд защиты детей представляет собой общественно-государственную структуру, деятельность которой направлена на поддержку несовершеннолетних, защиту их прав и интересов, а также реализацию социальных инициатив в сфере детства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве формируется целостная система поддержки людей с ограничениями по здоровью. В ее рамках дети и взрослые проходят реабилитацию, получают образование и осваивают профессиональные навыки, а также вовлекаются в творческую деятельность.
Дополнительную поддержку оказывают некоммерческие организации, способствующие развитию физических, интеллектуальных и коммуникативных способностей у детей и взрослых.
