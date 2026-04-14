На пороховом заводе в Казани произошло частичное обрушение после пожара

Дарья Корзина

Пострадавшие госпитализированы, ведутся работы по ликвидации последствий.

Пожар на казанском пороховом заводе — что известно

Произошло возгорание на территории Казанского порохового завода, в результате которого частично обрушились конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Возгорание носит техногенный характер. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к тушению пожара и ликвидации последствий обрушения.

Согласно данным источника 5-tv.ru, в медицинские учреждения были доставлены два человека. На месте продолжаются работы по разбору завалов и оценке состояния конструкций. Дополнительная информация о характере травм пострадавших не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в доме № 65 на Невском проспекте. По информации МЧС, возгорание началось днем 13 апреля на чердаке шестиэтажного здания, известного как доходный дом Рюля — Блокка. Сначала площадь пожара составляла около 100 квадратных метров, однако затем огонь стал распространяться по деревянным конструкциям и перекинулся на мансардные помещения.

В итоге площадь возгорания увеличилась до примерно 600 квадратных метров.

Последние новости

22:12
В Китае сгорел гараж крупнейшего в мире производителя электромобилей
21:45
Гибель «Титаника»: пророчества столетней давности о крушении и судьбы выживших
21:31
На пороховом заводе в Казани произошло частичное обрушение после пожара
21:21
«Будем дальше бороться»: как Михаилу Пичугину удалось выжить в Охотском море
21:03
Зверство в котельной: в Вологодской области мужчина поджег и изнасиловал сестру
21:00
Черника улучшает зрение? Врач разъяснил популярный миф

Сейчас читают

Сначала Лепса, потом учебу: Аврора Киба бросает престижный колледж в Лондоне
«Рабочий процесс»: поклонница Чумакова высказалась о страстных танцах с артистом
Пенсии пересчитают в мае: кто получит прибавку и удвоенные выплаты
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео