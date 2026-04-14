На пороховом заводе в Казани произошло частичное обрушение после пожара

Произошло возгорание на территории Казанского порохового завода, в результате которого частично обрушились конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Возгорание носит техногенный характер. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к тушению пожара и ликвидации последствий обрушения.

Согласно данным источника 5-tv.ru, в медицинские учреждения были доставлены два человека. На месте продолжаются работы по разбору завалов и оценке состояния конструкций. Дополнительная информация о характере травм пострадавших не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в доме № 65 на Невском проспекте. По информации МЧС, возгорание началось днем 13 апреля на чердаке шестиэтажного здания, известного как доходный дом Рюля — Блокка. Сначала площадь пожара составляла около 100 квадратных метров, однако затем огонь стал распространяться по деревянным конструкциям и перекинулся на мансардные помещения.

В итоге площадь возгорания увеличилась до примерно 600 квадратных метров.

