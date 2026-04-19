Скрытые болезни могут превратить вашу собаку в агрессивного убийцу

Дарья Орлова
Ветеринары предупредили владельцев домашних животных о неочевидных медицинских причинах внезапных вспышек ярости у питомцев.

Ряд скрытых заболеваний способен спровоцировать агрессивное поведение даже у самых ласковых собак. Об этом сообщает Daily Mail.

Ветеринарная медсестра Шона Уолш пояснила, что враждебность часто является сигналом организма о боли, страхе или дискомфорте, а не следствием плохого характера животного.

По информации экспертов, к изменениям в поведении приводят неврологические проблемы, такие как эпилепсия, опухоли головного мозга или возрастная деменция.

Например, после судорожного приступа собака может временно не узнавать хозяев и проявлять ярость. Также серьезным фактором риска являются гормональные нарушения, в частности гипотиреоз, который делает животное крайне раздражительным, и болезнь Кушинга, провоцирующая пищевую агрессию.

Специалисты подчеркивают, что наиболее распространенным триггером нападений остается физическая боль. К ней могут приводить артрит, стоматологические заболевания или невидимые глазу травмы.

Кроме того, на психику питомца влияют инфекционные болезни, такие как бешенство или чума плотоядных, а также побочные эффекты от приема некоторых медикаментов, включая кортикостероиды.

Потеря слуха или зрения из-за катаракты также заставляет псов чувствовать себя уязвимыми, что ведет к защитной реакции в виде укусов.

Хозяевам рекомендуют обращать внимание на ранние признаки стресса: частое облизывание губ, зевоту не от усталости, напряженное тело или попытки избежать зрительного контакта. Если эти сигналы игнорируются, животное переходит к рычанию, оскалу и прямой атаке.

Последние новости

19:05
Тело пропавшей жительницы Пермского края нашли спустя полгода у ее дома
18:47
«С ним нелегко»: Авраам Руссо рассказал о работе с Андреем Губиным
18:28
Пока Самойлова отдыхает: Джиган появился на публике вместе с сыном
17:55
Дрессировщица рассказала о пострадавших в цирке Ростова-на-Дону после инцидента с тигром
17:32
В цирке Ростова-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал
17:27
В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

Сейчас читают

«Леденящий душу крик!» — соседка о ссоре актера и его жены, убивших друг друга в Мытищах
В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Исповедь о похудении: почему стройность не гарантирует счастья

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео