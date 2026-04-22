В ДНР задержали мошенника, выманившего деньги под видом взятки

Александра Якимчук
Злоумышленник был пойман с поличным.

Мошенника, который под видом взятки сотрудникам ФСБ выманил у знакомого четыре миллиона рублей, задержали в Амвросиевке в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

«Мужчина сообщил своему знакомому, что через личные связи в ФСБ может способствовать прекращению уголовного дела в отношении его родственника, ранее задержанного региональным управлением ФСБ за взяточничество», — проинформировали в ведомстве.

Используя данный предлог, выманил четыре миллиона рублей. Эти деньги он якобы собирался передать сотрудникам правоохранительных органов.

ФСБ задержала мужчину с поличным, то есть в момент получения этих денежных средств от своего знакомого.

Все материалы по делу были переданы в следственное подразделение МВД республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Забайкалье пресекли работу лжеброкеров. Они обещали большую прибыль от вложений в криптоволюту. Однако заработать получилось только у первых клиентов. Остальные оказались обмануты. Они лишились приблизительно 60 миллионов рублей.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:41
Число пострадавших при обрушении дома в Сызрани увеличилось до 12 человек
9:28
В Курске 36 жильцов дома эвакуировали после падения дрона ВСУ во дворе
9:13
«Тренды лишь дополняют стиль»: Наталья Соловей о своих взглядах на моду
8:53
«Люблю»: какие качества Алексея Воробьева нравятся Аиде Гарифуллиной
8:41
«Гаджеты из-за океана»: как Филипп Киркоров спасается от приступов аллергии
8:29
Сейчас читают

Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло в результате атаки дронов ВСУ
Позиции боевиков ВСУ накрыло «Градом». Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео