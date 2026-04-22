Силы ПВО уничтожили 155 беспилотников над Россией за ночь

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

БПЛА поразили над Курской, Самарской, Белгородской и другими областями.

Сколько беспилотников уничожили силы ПВО 22 апреля

Средства противовоздушной обороны уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией России в ночь с 21 на 22 апреля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщается в публикации ведомства в мессенджере MAX.

БПЛА обезвредили над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства ПВО поразили украинскую ракету «Нептун». Также за сутки 19 апреля были сбиты 274 БПЛА.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в своем обращении к нации 24 февраля 2022 года. При этом боевики не только задействуют БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

