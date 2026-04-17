Цена доверия: женщина отдала полмиллиона рублей из-за взятой в долг тысячи

Дарья Орлова
Необязательность превратилась в серьезное финансовое бремя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Суд обязал жительницу Санкт-Петербурга выплатить более 500 тысяч рублей мужчине, у которого изначально одолжила лишь одну тысячу. Об этом сообщил портал 78.ru.

История началась в феврале 2022 года с небольшой суммы, которую женщина попросила у своего нового знакомого из интернета. Однако за первым займом последовали новые, более существенные просьбы. Она убеждала мужчину выручить ее средствами для погашения просроченных банковских кредитов, оплаты издержек после ДТП и решения иных жизненных неурядиц.

В общей сложности пострадавший перечислил ей свыше 386 тысяч рублей, после чего гражданка оборвала все контакты и внесла своего благодетеля в черный список. Не дождавшись возврата добровольно, петербуржец подал иск о взыскании неосновательного обогащения.

В ходе разбирательства ответчица полностью проигнорировала процесс. Она не явилась на заседания и не предоставила никаких документов или свидетельств, подтверждающих факт возврата денежных средств или их безвозмездный характер.

В суде отметили, что совершенные электронные переводы нельзя квалифицировать как подарки или акты благотворительности, так как для этого не было правовых оснований. В результате рассмотрения дела суд встал на сторону истца, значительно увеличив итоговую сумму взыскания за счет дополнительных издержек.

Помимо основного долга в 386 тысяч рублей, женщине начислили проценты за пользование чужими финансами. Также на нее переложили обязанности по оплате государственных пошлин и услуг юристов, представлявших интересы мужчины. Общая сумма к выплате составила 523 тысячи рублей.

