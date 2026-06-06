Голуби захватили балкон? Эксперт по ЖКХ рассказал, как их отпугнуть

Эксперт по ЖКХ Бондарь: голубей с балкона можно отпугнуть с помощью фольги

Отпугнуть голубей с балкона или подоконника можно без сложных приспособлений — достаточно использовать простые и доступные средства. Об этом Газете.ру рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, одним из самых эффективных решений считаются антиприсадочные шипы: их устанавливают на перила, и птицы просто перестают садиться на эти места, при этом вреда им они не наносят. Еще один вариант — защитная сетка, которая физически перекрывает доступ на балкон.

Бондарь также отметил, что иногда помогают визуальные отпугиватели: блестящие предметы, старые диски, фольга или подвесные элементы, которые создают блики и движение. Однако птицы со временем могут привыкнуть к таким отпугивателям.

В качестве дополнительного способа эксперт назвал запахи, которые неприятны для птиц, но безопасны для людей и домашних животных. Например, можно использовать ватные диски с мятным маслом. Он подчеркнул, что все перечисленные методы не требуют специальных разрешений и не нарушают законодательство.

Отдельно специалист обратил внимание на ограничения: любые конструкции на фасаде многоквартирного дома считаются вмешательством в общее имущество. Их установка без согласия жильцов и разрешений может повлечь штраф.

В то же время размещение отпугивающих фигурок внутри балкона или рядом с ним допустимо, но крепить что-либо на фасад здания запрещено — даже наклейки могут быть расценены как повреждение общего имущества.

Эксперт также напомнил, что при проблеме с птицами можно обратиться в управляющую компанию, так как уборка общедомовых территорий входит в ее обязанности. В случае бездействия жильцы вправе жаловаться в надзорные органы. При этом любые жестокие способы борьбы с птицами категорически запрещены и могут повлечь уголовную ответственность.

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