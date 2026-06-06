Все получают шанс: Табарчук о том, как ИИ усиливает конкуренцию в кино

Гендиректор «НМГ Студия» Табарчук: ИИ усиливает конкуренцию в кино

Искусственный интеллект (ИИ) усиливает конкуренцию в кинопроизводстве, поскольку новые технологии дают небольшим компаниям больше возможностей для реализации своих идей. Об этом заявил генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук на сессии «Новая эра кинопроизводства: гибридизация подходов, нейропластичность и прорывные технологии» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, использование ИИ и других современных инструментов позволяет даже малым студиям браться за проекты, которые раньше могли быть слишком сложными или дорогими для реализации. Однако сама техническая возможность снять историю еще не гарантирует ее успех у аудитории.

Глава «НМГ Студии» отметил, что развитие технологий действительно повышает конкуренцию на рынке. Он пояснил, что теперь небольшая компания может придумать историю и получить инструменты для ее воплощения, но ключевым вопросом остается интерес зрителя.

«Это (новые технологии, ИИ. — Прим. ред.) усиливает конкуренцию, потому что теперь, по сути дела, и небольшая компания может придумать историю, которую она сможет реализовать, но вопрос — станет ли эта история интересна зрителю», — отметил он.

Также Табарчук подчеркнул, что при запуске проекта важно оценивать идею уже на уровне сценария. Как он отметил, на контентом комитете компания рассматривает не только творческий замысел, но и то, насколько реально сделать историю убедительной, качественной и привлекательной для аудитории.

Табарчук добавил, что при работе над проектом важно заранее понимать, можно ли воплотить задумку так, чтобы она не просто была технологически реализована, а действительно заинтересовала зрителя.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и международное сотрудничество.

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