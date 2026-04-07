Погиб, спасая детей: замглавы Каменско-Днепровского округа убит при атаке ВСУ

Боевики нанесли удар по школе в Запорожье и обстреляли машины скорой помощи, направляющиеся в образовательное учреждение.

Замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко погиб, спасая детей при атаке ВСУ на школу в Запорожье. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«К сожалению, при эвакуации детей из школы погиб наш товарищ, первый заместитель замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Олегович Резниченко. Человек, который до последнего спасает детей, эвакуируя их из школы. Приложил все усилия для того, чтобы дети остались живы», — сказал Балицкий.

Глава региона выразил соболезнования близким и родным людям погибшего. Балицкий отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Губернатор также уточнил, что эвакуация детей завершена, они находятся в безопасности.

ВСУ 7 апреля нанесли удар по в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. В результате атаки пострадали шесть человек, из них пятеро — несовершеннолетние. Кроме того, машины скорой помощи на пути в образовательное учреждение также попали под обстрел украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ с помощью беспилотников в ночь на 7 апреля атаковали Александровский район Владимирской области. В результате погибли три мирных жителя, среди которых семилетний ребенок.

