«Потусторонее»: командир «Артемиды-2» рассказал о духовном озарении в космосе

Рид Уайзман после полета к Луне испытал духовное озарение

Командир американской миссии «Артемида-2» Рид Уайзман признался, что после полета к Луне испытал духовное озарение. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам экспедиции.

Астронавт заявил, что не смог сдержать эмоций, когда увидел священника после приводнения экипажа. Он отметил, что в тот момент не до конца осознал, какой путь проделал вместе со своими партнерами.

«Я не очень религиозный человек, но у меня просто не было другого способа объяснить или как-то пережить это, поэтому я попросил священнослужителя с корабля ВМС прийти к нам на минуту», — сказал Уайзман.

По его словам, произошедшее показалось ему «потусторонним и потрясающим». Астронавт подчеркнул, что во время миссии члены экипажа были поражены видом солнечного затмения, которое наблюдали с борта корабля. Командир добавил, что человечество не сможет понять увиденное ими.

Миссия «Артемида-2», длившаяся десять дней, стала первым за последние 50 лет пилотируемым полетом к Луне без высадки на поверхности. В ходе миссии экипаж корабля установил рекорд дальности полета человека от Земли. Участники миссии «Артемида-2» достигли отметки более чем в 400 тысяч километров.

Астронавты на корабле «Орион» облетели спутник Земли и вернулись обратно 11 апреля. Капсула с экипажем приводнилась у побережья Сан-Диего в Тихом океане.

